СМИ: министр экономики ФРГ выступил за "новый старт" в отношениях с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал к "новому началу" в сложных германо-российских отношениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Die Zeit.
"Мы хотим, чтобы мы с обеих сторон занялись открытыми вопросами", - сказал Альтмайер в четверг на германо-российской бизнес-конференции в Берлине.
Диалог важен, сказал министр.
"Время безмолвия было слишком долгим", - отметил он, добавив, что экономический потенциал в немецко-российской торговли еще не исчерпан.
Как отмечает издание, прежде всего "бременем" для германо-российских экономических отношений являются взаимные санкции "в связи с кризисом в Украине". Президент Немецко-российской торговой палаты Райнер Зеле заявил, что экономика надеется на урегулирование конфликта на востоке Украины и долгожданное вступление в процесс поэтапного отказа от санкций.
Альтмаер отметил, что для того, чтобы политическая ситуация изменилась, чтобы можно было принимать другие решения, еще нужно выполнить работу. Для этого необходимо выполнить минские соглашения. Это предполагает перемирие. Однако стороны в конфликте не соблюдают этого перемирия, пишет издание.
Министр экономики ФРГ также вновь встал на защиту спорного проекта газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Спрос на газ в Германии будет расти. Но также важно поставить вопрос поставок газа на более широкую основу, отмечает издание.
Напомним, Берлин оценил решение о газовой директиве ЕС для "Северного потока-2".