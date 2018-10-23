ЗМІ: Меркель поступилася Трампу щодо поставок газу зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала урядову підтримку зусиллям щодо відкриття ринку Німеччини для газу зі США. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.
Видання зазначає, що такий крок "є ключовою поступкою президентові (США Дональду) Трампу в його спробах послабити хватку Росії на найбільшому в Європі енергетичному ринку".
За сніданком цього місяця, пише видання, канцлер ФРН розповіла невеликій групі законодавців, що її уряд вирішив співфінансувати зведення 500-мільйонного (576 млн доларів США) терміналу для скрапленого природного газу на півночі Німеччини.
Раніше Трамп заявив, що Німеччина хоче купувати у США газ.