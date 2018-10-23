СМИ: Меркель уступила Трампу по поставкам газа из США

Издание отмечает, что такой шаг "является ключевой уступкой президенту (США Дональду) Трампу в его попытках ослабить хватку России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке".

За завтраком в этом месяце, пишет издание, канцлер ФРГ рассказала небольшой группе законодателей, что ее правительство решило софинансировать строительство 500-миллионного (576 млн долларов США) терминала для сжиженого природного газа на севере Германии.

Ранее Трамп заявил, что Германия хочет покупать у США газ.