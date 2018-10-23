СМИ: Меркель уступила Трампу по поставкам газа из США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила правительственную поддержку усилиям по открытию рынка Германии для газа из США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.
Издание отмечает, что такой шаг "является ключевой уступкой президенту (США Дональду) Трампу в его попытках ослабить хватку России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке".
За завтраком в этом месяце, пишет издание, канцлер ФРГ рассказала небольшой группе законодателей, что ее правительство решило софинансировать строительство 500-миллионного (576 млн долларов США) терминала для сжиженого природного газа на севере Германии.
Ранее Трамп заявил, что Германия хочет покупать у США газ.