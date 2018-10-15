ЗМІ: голова Mastercard приєднався до бойкоту інвестиційного форуму в Ер-Ріяді

За його даними, пізніше в понеділок приклад Бангі наслідують керівники мінімум ще шести великих американських приватних підприємств. Раніше у зв’язку зі зникненням Хашкаджі про відмову від поїздки на форум до Саудівської Аравії заявили президент Світового банку Джим Йон Кім, американські телекомпанії CNN і CNBC, а також британська газета Financial Times.

За даними ЗМІ, аналогічним чином вчинили генеральний директор американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон, голова ради директорів автомобілебудівної корпорації Ford Motor Company Вільям Форд, глави одних з найбільших в світі інвестиційних компаній BlackRock Ларрі Фінк і Blackstone Стів Шварцман.