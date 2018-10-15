СМИ: глава Mastercard присоединился к бойкоту инвестиционного форума в Эр-Рияде

По его данным, позднее в понедельник примеру Банги последуют руководители минимум еще шести крупных американских частных предприятий. Ранее в связи с исчезновением Хашкаджи об отказе от поездки на форум в Саудовскую Аравию заявили президент Всемирного банка Джим Ён Ким, американские телекомпании CNN и CNBC, а также британская газета Financial Times.

По данным СМИ, аналогичным образом поступили генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, председатель совета директоров автомобилестроительной корпорации Ford Motor Company Уильям Форд, главы одних из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock Ларри Финк и Blackstone Стив Шварцман.