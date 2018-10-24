ЗМІ: двох росіян затримали після заворушень в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Двоє російських уболівальників і один італієць затримані в Римі після зіткнень, що сталися перед футбольним матчем команд ЦСКА і “Рома”. Про це повідомила у вівторок газета Il Messaggero, передає УНН.
За її даними, у 15 уболівальників “Роми” перевірили документи. Газета при цьому не вказує, чи доставили їх до поліцейського відділку.
Як зазначає видання, одна з бійок сталася на мосту Дука д’Аоста неподалік від Олімпійського стадіону, інша — на площі Манчіні. Раніше агентство ANSA в Twitter повідомило, що один росіянин отримав ножове поранення, ще двоє були побиті.
Нагадуємо, у вівторок в римському метро вийшов з ладу один з ескалаторів, в результаті чого постраждали близько 30 осіб, в тому числі російські вболівальники.