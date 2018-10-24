СМИ: двух россиян задержали после беспорядков в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Двое российских болельщиков и один итальянец задержаны в Риме после столкновений, произошедших перед футбольным матчем команд ЦСКА и “Рома”. Об этом сообщила во вторник газета Il Messaggero, передает УНН.
По ее данным, у 15 болельщиков “Ромы” проверили документы. Газета при этом не указывает, доставили ли их в полицейский участок.
Как отмечает издание, одна из потасовок произошла на мосту Дука д’Аоста неподалеку от Олимпийского стадиона, другая — на площади Манчини. Ранее агентство ANSA в Twitter сообщило, что один россиянин получил ножевое ранение, еще двое были избиты.
Напоминаем, во вторник в римском метро вышел из строя один из эскалаторов, в результате чего пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики.