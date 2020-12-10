ЗМІ: дружина Саакашвілі виявилась важливим свідком у справі про вбивство в Берліні

Так, повідомляється, що наразі у Вищому земельному суді Берліна триває процес у справі про вбивство. У середу, 9 грудня, на суді виступали керівники слідчих груп земельного та федерального відомств у кримінальних справах.

Першим суд заслухав керівника слідчої групи берлінського відомства з кримінальних справ — він протягом трьох з половиною місяців координував роботу групи з семи слідчих, які займалися винятково розслідуванням вбивства Хангошвілі.

Так, за даними слідства, одразу після вбивства поліція почала шукати свідків злочину з допомогою плакатів на вулицях — однак отримала всього лише близько 40 відгуків від громадян, що вкрай мало для вбивства, яке викликало такий міжнародний резонанс.

Слідство не змогло з’ясувати, яким чином обвинувачений дістався з Варшави до Берліна і що робив у день вбивства — жодних слідів в базах даних пасажирів авіарейсів, компаніях з прокату машин, базах автобусних і залізничних перевізників не знайшлося, розповів слідчий.

Слід обвинуваченого втрачається 22 серпня о 8 ранку в варшавському готелі — камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли він виходив з готелю. А через 28 годин після цього його затримують в центрі Берліна після спроби викинути речові докази в річку Шпрее. Де він був, що робив і з ким зустрічався протягом цих 28 годин — слідство з’ясувати не змогло.

Повідомляється, що співробітникам Федерального відомства з кримінальних справ вдалося розблокувати мобільний телефон затриманого — однак контактів там виявилося мало.

Одним з важливих свідків берлінський слідчий назвав дружину колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандру Рулофс — в день вбивства вона була в Берліні, і Хангошвілі планував зустріч з нею. Німецьким слідчим, однак, не вдалося умовити Сандру Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень, і вони опитували її по телефону.

Зміст цього — “досить тривалого”, за словами слідчого, — дзвінка в суді розголошено не було — як і ймовірна мета зустрічі колишньої першої леді Грузії з колишнім чеченським польовим командиром.

Представники слідства також підтвердили, що прізвище Хангошвілі дійсно було в списку з 19 осіб, підозрюваних в тероризмі, переданому ще в 2012 році ФСБ Росії до Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини. За словами берлінського слідчого, Зелімхан Хангошвілі — не єдиний фігурант з того списку ФСБ, життя якого обірвалося не з “природних причин”.

Так, Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року у парку Малий Тіргартен у Берліні. Російська влада раніше оголосила Хангошвілі у розшук за звинуваченням у тероризмі.

Підозрюваний у вбивстві громадянин Росії був затриманий у Берліні у той же день.

19 червня генеральна прокуратура Німеччини висунула офіційні обвинувачення громадянину у вбивстві Росії Вадиму С.

У тексті звинувачення йдеться, що підозрюваний скоїв злочин на замовлення російських урядових органів.

Німеччина у зв’язку із убивством вислала із країни двох російських дипломатів. А Росія “у відповідь” оголосила персонами нон грата двох співробітників німецького посольства у Москві.

Суд над обвинувачуваним росіянином почався 7 жовтня.