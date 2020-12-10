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СМИ: жена Саакашвили оказалась важным свидетелем по делу об убийстве в Берлине

СМИ: жена Саакашвили оказалась важным свидетелем по делу об убийстве в Берлине

Киев  •  УНН

 • 10479 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Жена бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс оказалась важным свидетелем по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в августе 2019 года. Об этом сообщает издание Deutsche Welle, передает УНН.

Так, сообщается, что в настоящее время в Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве. В среду, 9 декабря, на суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.

Первым суд заслушал руководителя следственной группы берлинского ведомства по уголовным делам — он в течение трех с половиной месяцев координировал работу группы из семи следователей, занимавшихся исключительно расследованием убийства Хангошвили.

Так, по данным следствия, сразу после убийства полиция начала искать свидетелей преступления с помощью плакатов на улицах — однако получила всего лишь около 40 отзывов от граждан, крайне мало для убийства, вызвавшего такой международный резонанс.

Следствие не смогло выяснить, каким образом обвиняемый добрался из Варшавы в Берлин и что делал в день убийства — никаких следов в базах данных пассажиров авиарейсов, компаниях по прокату машин, баз автобусных и железнодорожных перевозчиков не нашлось, рассказал следователь.

След обвиняемого теряется 22 августа в 8 утра в варшавском отеле — камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда он выходил из отеля. А через 28 часов после этого его задерживают в центре Берлина после попытки выбросить вещественные доказательства в реку Шпрее. Где он был, что делал и с кем встречался в течение этих 28 часов — следствие выяснить не смогло.

Сообщается, что сотрудникам Федерального ведомства по уголовным делам удалось разблокировать мобильный телефон задержанного — однако контактов там оказалось мало.

Одним из важных свидетелей берлинский следователь назвал жену бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс — в день убийства она была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней. Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону.

Содержание этого — “достаточно длительного”, по словам следователя, — звонка в суде разглашено не было — как и вероятная цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром.

Представители следствия также подтвердили, что фамилия Хангошвили действительно было в списке из 19 человек, подозреваемых в терроризме, переданном еще в 2012 году ФСБ России Федеральному ведомству по уголовным делам Германии. По словам берлинского следователя, Зелимхан Хангошвили — не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не из “естественных причин”.

Так, Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в Берлине. Российские власти ранее объявила Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме.

Подозреваемый в убийстве гражданин России был задержан в Берлине в тот же день.

19 июня Генеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения гражданину в убийстве России Вадиму С.

В тексте обвинения говорится, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

Германия в связи с убийством выслала из страны двух российских дипломатов. А Россия “в ответ” объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

Суд над обвиняемым русским начался 7 октября.

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