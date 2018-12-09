ЗМІ дізнались про новий літак Мессі за 15 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Нападник "Барселони" Леонель Мессі придбав літак за 15 мільйонів доларів, щоб літати на ньому з Іспанії до Аргентини. Про це повідомляє ресурс Dobleamarilla, передає УНН.
"Ліонель Мессі має в своєму розпорядженні новий розкішний літак. Літак коштував близько 15 мільйонів доларів США. Він був придбаний у Сполучених Штатах, але на ньому аргентинський номерний знак", - пише видання.
За даними видання, це літак моделі Gulftream V, вироблений компанією Gulfstream Aerospace. У моделі 2004 року є 16 посадочних місць (або 8 ліжок), дві ванні кімнати, в одній з яких – душ, і дві кухні.
Крім того, сходи в літаку мають назви – вони носять іменя самого Ліонеля, його дружини Антонелли та їх трьох дітей – Тьяго, Чиро та Матео.
Нагадаємо, аргентинському голеодору каталонської “Барселони” Ліонелю Мессі підкорилося нове історичне досягнення Ліги чемпіонів – він встановив бомбардирський рекорд в історії групового етапу ліги.
Наприкінці листопада Мессі втретє визнали кращим футболістом туру Ліги чемпіонів.