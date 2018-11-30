Мессі втретє визнали кращим футболістом туру Ліги чемпіонів

Лідер атак "блаугранос" був відзначений сайтом УЄФА як найкращий футболіст п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Аргентинець у гонці за престижне звання обійшов півзахисника німецької "Баварії" Арьєна Роббена, форвард французького "Ліона" Максвела Корне, а також бельгійського нападника італійського "Наполі" Дріса Мертенса.

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Варто відзначити, що Мессі відзначився забитим м'ячем і гольовою передачею в матчі п'ятого туру в групі В проти голландського ПСВ, який пройшов в Ейндховені і завершився з рахунком 2:1 на користь "синьо-гранатових".

Зауважимо, що представник "Шахтар" Тайсон попри два голи і гольовий пас у цьому турі не потрапив до числа претендентів на звання кращого гравця туру.