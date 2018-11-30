Месси в третий раз признан лучшим футболистом тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Аргентинский лидер "Барселоны" Лионель Месси получил очередное признание в рамках Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лидер атак "блаугранос" был отмечен сайтом УЕФА как лучший футболист пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аргентинец в гонке за престижное звание обошел полузащитника немецкой "Баварии" Арьена Роббена, форварда французского "Лиона" Максвелла Корне, а также бельгийского нападающего итальянского "Наполи" Мертенс.
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Стоит отметить, что Месси отметился забитым мячом и голевой передачей в матче пятого тура в группе В против голландского ПСВ, который прошел в Эйндховене и завершился со счетом 2:1 в пользу "сине-гранатовых".
Заметим, что представитель "Шахтер" Тайсон, несмотря на два гола и голевой пас в этом туре, не попал в число претендентов на звание лучшего игрока тура.