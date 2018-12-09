СМИ узнали о новом самолете Месси за 15 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Нападающий "Барселоны" Леонель Месси приобрел самолет за 15 млн долларов, чтобы летать на нем из Испании в Аргентину. Об этом сообщает ресурс Dobleamarilla, передает УНН.
"Лионель Месси располагает новым роскошным самолетом. Самолет стоил около 15 млн долларов США. Он был приобретен в Соединенных Штатах, но на нем аргентинский номерной знак", - пишет издание.
По данным издания, это самолет модели Gulftream V, произведенный компанией Gulfstream Aerospace. В моделе 2004 года предусмотрено 16 посадочных мест (или 8 кроватей), две ванные комнаты, в одной из которых - душ, и две кухни.
Кроме того, лестницы в самолете имеют названия - они носят имена самого Лионеля, его жены Антонелли и их троих детей - Тьяго, Чиро и Матео.
Напомним, аргентинскому голеадору каталонской "Барселоны" Лионелю Месси покорилось новое историческое достижение Лиги чемпионов - он установил бомбардирский рекорд в истории группового этапа лиги.
В конце ноября Месси в третий раз признали лучшим футболистом тура Лиги чемпионов.