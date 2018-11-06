ЗМІ: британський парламент проголосує щодо угоди з Brexit 27 листопада

Згідно з цим планом, після розгляду проекту угоди на засіданні британського кабміну міністр з питань Brexit Домінік Рааб повинен буде виступити в найближчий четвер з доповіддю під назвою “Момент рішучого прогресу”. В цей же день угоду про Brexit буде передано для вивчення парламентарям. Після цього протягом 10 днів будуть проходити зустрічі довірених осіб британського уряду з представниками інших 27 країн ЄС, щоб гарантувати підтримку цими країнами підсумкової угоди по Brexit на позачерговому євросаміті.

19 листопада прем’єр-міністр Тереза Мей повинна виступити з програмною промовою під назвою “Ми реалізували підсумки референдуму” на засіданні Конфедерації британської промисловості. Потім — з 21 по ранок 27 листопада в рамках підготовки громадської думки до парламентського голосування галузеві міністри повинні будуть по черзі представити громадськості ті переваги, які угода по Brexit принесе тим галузям, за які вони відповідають. Так, міністр фінансів Філіп Хаммонд розповість про ситуацію в економіці, на ринку праці та в митній сфері, голова МВС Саджид Джавід — про імміграційну політику і повернення контролю над кордонами країни, міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс і голова МЗС Джеремі Хант — про укладення торгових угод з країнами решти світу і про міжнародне співробітництво в сфері безпеки і так далі.

Як повідомляв УНН, Мей заявила, що підсумкова угода по Brexit готова на 95%.