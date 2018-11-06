ЗМІ: британський парламент проголосує щодо угоди з Brexit 27 листопада

ukru
Ексклюзив
12:16 • 43772 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 105658 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 96122 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 87669 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107133 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 120424 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73471 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81844 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 156516 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224960 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.2 м/с
57 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 147466 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 125771 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 112848 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 106855 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 79362 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 105660 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 120426 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 156517 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 503345 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 10405 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50112 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54406 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190472 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185648 перегляди
Актуальне
ЗМІ: британський парламент проголосує щодо угоди з Brexit 27 листопада

ЗМІ: британський парламент проголосує щодо угоди з Brexit 27 листопада

Київ • УНН

 • 7163 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Палата громад британського парламенту 27 листопада голосуванням висловить своє ставлення до угоди про вихід Великої Британії з ЄС і до визначеного урядом формату майбутніх відносин між Лондоном і Брюсселем. Про це повідомляє BBC, в розпорядження якого потрапив документ з планом підготовки уряду до парламентського голосування, яке повинно передувати схваленню підсумкової угоди по Brexit учасниками позачергового саміту ЄС, інформує УНН.

Згідно з цим планом, після розгляду проекту угоди на засіданні британського кабміну міністр з питань Brexit Домінік Рааб повинен буде виступити в найближчий четвер з доповіддю під назвою “Момент рішучого прогресу”. В цей же день угоду про Brexit буде передано для вивчення парламентарям. Після цього протягом 10 днів будуть проходити зустрічі довірених осіб британського уряду з представниками інших 27 країн ЄС, щоб гарантувати підтримку цими країнами підсумкової угоди по Brexit на позачерговому євросаміті.

19 листопада прем’єр-міністр Тереза Мей повинна виступити з програмною промовою під назвою “Ми реалізували підсумки референдуму” на засіданні Конфедерації британської промисловості. Потім — з 21 по ранок 27 листопада в рамках підготовки громадської думки до парламентського голосування галузеві міністри повинні будуть по черзі представити громадськості ті переваги, які угода по Brexit принесе тим галузям, за які вони відповідають. Так, міністр фінансів Філіп Хаммонд розповість про ситуацію в економіці, на ринку праці та в митній сфері, голова МВС Саджид Джавід — про імміграційну політику і повернення контролю над кордонами країни, міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс і голова МЗС Джеремі Хант — про укладення торгових угод з країнами решти світу і про міжнародне співробітництво в сфері безпеки і так далі.

Як повідомляв УНН, Мей заявила, що підсумкова угода по Brexit готова на 95%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08