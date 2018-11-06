СМИ: британский парламент проголосует по соглашению о Brexit 27 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Палата общин британского парламента 27 ноября голосованием выразит свое отношение к соглашению о выходе Великобритании из ЕС и к обозначенному правительством формату будущих отношений между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает BBC, в распоряжение которого попал документ с планом подготовки правительства к парламентскому голосованию, которое должно предшествовать одобрению итогового соглашения по Brexit участниками внеочередного саммита ЕС, передает УНН.
Согласно этому плану, после рассмотрения проекта соглашения на заседании британского кабмина министр по вопросам Brexit Доминик Рааб должен будет выступить в ближайший четверг с докладом под названием “Момент решительного прогресса”. В этот же день соглашение о Brexit будет передано для изучения парламентариям. После этого в течение 10 дней будут проходить встречи доверенных лиц британского правительства с представителями остальных 27 стран ЕС, чтобы гарантировать поддержку этими странами итогового соглашения по Brexit на внеочередном евросаммите.
19 ноября премьер-министр Тереза Мэй должна выступить с программной речью под названием “Мы реализовали итоги референдума” на заседании Конфедерации британской промышленности. Затем — с 21 по утро 27 ноября в рамках подготовки общественного мнения к парламентскому голосованию отраслевые министры должны будут поочередно представить общественности те преимущества, которые сделка по Brexit принесет тем отраслям, за которые они отвечают. Так, министр финансов Филип Хаммонд расскажет о ситуации в экономике, на рынке труда и в таможенной сфере, глава МВД Саджид Джавид — об иммиграционной политике и возвращении контроля над границами страны, министр внешней торговли Лиам Фокс и глава МИД Джереми Хант — о заключении торговых сделок со странами остального мира и о международном сотрудничестве в сфере безопасности и так далее.
Как сообщал УНН, Мэй заявила, что итоговое соглашение по Brexit готово на 95%.