СМИ: британский парламент проголосует по соглашению о Brexit 27 ноября

Согласно этому плану, после рассмотрения проекта соглашения на заседании британского кабмина министр по вопросам Brexit Доминик Рааб должен будет выступить в ближайший четверг с докладом под названием “Момент решительного прогресса”. В этот же день соглашение о Brexit будет передано для изучения парламентариям. После этого в течение 10 дней будут проходить встречи доверенных лиц британского правительства с представителями остальных 27 стран ЕС, чтобы гарантировать поддержку этими странами итогового соглашения по Brexit на внеочередном евросаммите.

19 ноября премьер-министр Тереза Мэй должна выступить с программной речью под названием “Мы реализовали итоги референдума” на заседании Конфедерации британской промышленности. Затем — с 21 по утро 27 ноября в рамках подготовки общественного мнения к парламентскому голосованию отраслевые министры должны будут поочередно представить общественности те преимущества, которые сделка по Brexit принесет тем отраслям, за которые они отвечают. Так, министр финансов Филип Хаммонд расскажет о ситуации в экономике, на рынке труда и в таможенной сфере, глава МВД Саджид Джавид — об иммиграционной политике и возвращении контроля над границами страны, министр внешней торговли Лиам Фокс и глава МИД Джереми Хант — о заключении торговых сделок со странами остального мира и о международном сотрудничестве в сфере безопасности и так далее.

Как сообщал УНН, Мэй заявила, что итоговое соглашение по Brexit готово на 95%.