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ЗМІ: Бельгія нелегально фінансувала передвиборчу кампанію "Альтернативи для Німеччини"

ЗМІ: Бельгія нелегально фінансувала передвиборчу кампанію "Альтернативи для Німеччини"

Київ • УНН

 • 8403 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова парламентської фракції “Альтернативи для Німеччини” (АДГ) Аліс Вайдель отримувала нелегальні пожертвування для фінансування своєї передвиборної кампанії не тільки зі Швейцарії, але і з Бельгії. Про це з посиланням на заяву партії в четвер повідомили ряд німецьких видань, зокрема журнали Bild та Focus, інформує УНН.

За даними ЗМІ, сума в розмірі 150 тисяч євро надійшла в одне з відділень АдГ 13 лютого. В якості відправника було вказано бельгійський фонд Stichting Identiteit Europa. Як зазначає агентство, 9 травня після необхідних перевірок гроші відіслали за зворотною адресою.

11 листопада газета Suddeutsche Zeitung повідомила, що АдГ приймала великі пожертвування на передвиборну кампанію від швейцарської юридичної особи, порушивши тим самим закон. У 2017 році партія нібито отримала 130 тисяч євро від зареєстрованої в Швейцарії фармацевтичної фірми. Гроші призначалися на фінансування виборчої кампанії Аліс Вайдель, яка очолювала виборчий список партії.

Відповідно до законів ФРН, якщо партія отримує пожертвування в розмірі, що перевищує 50 тисяч євро, то вона повинна негайно повідомляти адміністрацію парламенту. На думку видання, кошти були переведені невеликими сумами, щоб обійти ці обмеження.

14 листопада прокуратура німецького міста Констанц заявила, що збирається почати дослідчу перевірку в зв’язку з пожертвами.

Нагадуємо, МЗС ФРН закликало видалити сайт “Миротворець” в зв’язку з внесенням в його базу Герхарда Шредера.

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