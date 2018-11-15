ЗМІ: Бельгія нелегально фінансувала передвиборчу кампанію "Альтернативи для Німеччини"

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова парламентської фракції “Альтернативи для Німеччини” (АДГ) Аліс Вайдель отримувала нелегальні пожертвування для фінансування своєї передвиборної кампанії не тільки зі Швейцарії, але і з Бельгії. Про це з посиланням на заяву партії в четвер повідомили ряд німецьких видань, зокрема журнали Bild та Focus, інформує УНН.