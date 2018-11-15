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СМИ: Бельгия нелегально финансировала предвыборную кампанию "Альтернативы для Германии"

СМИ: Бельгия нелегально финансировала предвыборную кампанию "Альтернативы для Германии"

Киев  •  УНН

 • 8403 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель парламентской фракции “Альтернативы для Германии” (АДГ) Алис Вайдель получала нелегальные пожертвования для финансирования своей предвыборной кампании не только из Швейцарии, но и из Бельгии. Об этом со ссылкой на заявление партии в четверг сообщили ряд немецких изданий, в частности журналы Bild и Focus, информирует УНН.

По данным СМИ, сумма в размере 150 тысяч евро поступила в одно из отделений АдГ 13 февраля. В качестве отправителя был указан бельгийский фонд Stichting Identiteit Europa. Как отмечает агентство, 9 мая после необходимых проверок деньги отослали по обратному адресу.

11 ноября газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что АдГ принимала крупные пожертвования на предвыборную кампанию от швейцарского юридического лица, нарушив тем самым закон. В 2017 году партия якобы получила 130 тысяч евро от зарегистрированной в Швейцарии фармацевтической фирмы. Деньги предназначались на финансирование избирательной кампании Алис Вайдель, которая возглавляла избирательный список партии.

Согласно законам ФРГ, если партия получает пожертвование в размере, превышающем 50 тысяч евро, то она должна незамедлительно уведомлять администрацию парламента. По мнению издания, средства были переведены небольшими суммами, чтобы обойти эти ограничения.

14 ноября прокуратура немецкого города Констанц заявила, что собирается начать доследственную проверку в связи с пожертвованиями.

Напоминаем, МИД ФРГ призвал удалить сайт “Миротворец” в связи с внесением в его базу Герхарда Шредера.

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