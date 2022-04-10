ЗМІ: Байден тиснутиме на Індію через її позицію щодо вторгнення росії в Україну

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Зазначається, що нейтральна позиція Індії у війні викликала занепокоєння у Вашингтоні і заслужила похвалу з боку міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який цього місяця похвалив Індію за те, що вона оцінює ситуацію в цілому, а не тільки однобоко.

Індія утрималася, коли Генеральна Асамблея ООН у четвер проголосувала за виключення росії із Ради з прав людини. Крім того, Індія продовжує купувати російську енергію, незважаючи на тиск Заходу в надії відмови Делі від російських нафти та гази. А США розглядали можливість запровадження санкцій проти Індії за її нещодавнє придбання російських систем ППО, пише агентство.

За словами Псакі, у розмові з Моді Байден має намір обговорити, як війна росії проти України дестабілізує глобальні постачання продовольства та товарні ринки, а також необхідність зміцнення світової економіки при "підтриманні вільного, відкритого, заснованого на правилах міжнародного порядку для зміцнення безпеки, демократії та процвітання".

Нагадаємо

Індія раніше цього тижня пояснила, чому була серед 58 країн, які утрималися під час голосування в ООН у четвер за усунення росії з Ради ООН з прав людини після вбивств в українському місті Буча.

Країна утрималася вже у восьми голосуваннях ООН, щоб засудити російське вторгнення до України.