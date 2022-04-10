СМИ: Байден будет давить на Индию из-за ее позиции в отношении вторжения россии в Украину

Детали

Отмечается, что нейтральная позиция Индии в войне вызвала обеспокоенность в Вашингтоне и заслужила похвалу со стороны министра иностранных дел россии сергея лаврова, который в этом месяце похвалил Индию за то, что она оценивает "ситуацию в целом, а не только однобоко".

Индия воздержалась, когда Генеральная Ассамблея ООН в четверг проголосовала за исключение россии из Совета по правам человека. Кроме того, Индия продолжает покупать российскую энергию, несмотря на давление Запада в надежде отказа Дели от российских нефти и гази. А США рассматривали возможность введения санкций против Индии за ее недавнюю покупку российских систем ПВО, пишет агентство.

По словам Псаки, в разговоре с Моди Байден намерен обсудить, как война россии против Украины дестабилизирует глобальные поставки продовольствия и товарные рынки, а также необходимость укрепления мировой экономики при "поддержании свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка для укрепления безопасности, демократии и процветания".

Напомним

Индия ранее на этой неделе объяснила, почему была среди 58 стран, которые воздержались во время голосования в ООН в четверг за устранение россии из Совета ООН по правам человека после убийств в украинском городе Буча.

Страна воздержалась уже в восьми голосованиях ООН, чтобы осудить российское вторжение в Украину.