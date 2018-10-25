ЗМІ: Адель Абдель Махді офіційно зайняв посаду прем'єр-міністра Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Адель Абдель Махді офіційно зайняв посаду прем’єр-міністра Іраку після принесення присяги в Раді представників (парламент). Про це повідомив телеканал As Sumaria, інформує УНН.
Раніше прем’єр представив законодавцям список міністрів на затвердження. Законодавці схвалили 14 з 22 глав відомств, включаючи Мінфін, МЗС, Міннафти. 6 листопада депутати законодавчих зборів проведуть повторне засідання, де затвердять решту міністрів. Вакантними залишаються портфелі міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Переговори щодо кандидатур тривають досі. Не виключено, що голосування буде перенесено.
Міністерство закордонних справ в уряді Аделя Абдел Махді очолить Мухаммед Алі аль-Хакім (міністр зв’язку 2004-2005; з 2006 по 2017 постійний представник Іраку при ООН в Женеві і Нью-Йорку), керувати Міннафти призначений Тамер аль-Гадбан (радник міністра нафти 2003 −2006, очолював відомства в 2004-2005, з 2015 по 2018 радник глави уряду з питань енергетики), а на чолі Мінфіну встане Фуад Хусейн, який балотувався в цьому році на пост президента республіки.
Рада представників Іраку проголосувала за представлений призначеним прем’єр-міністром Аделем Абдель Махді список міністрів, передає телеканал.
Як повідомляв УНН, іранська влада оголосила про ліквідацію організатора теракту в Ахвазі.