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ЗМІ: Адель Абдель Махді офіційно зайняв посаду прем'єр-міністра Іраку

ЗМІ: Адель Абдель Махді офіційно зайняв посаду прем'єр-міністра Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Адель Абдель Махді офіційно зайняв посаду прем’єр-міністра Іраку після принесення присяги в Раді представників (парламент). Про це повідомив телеканал As Sumaria, інформує УНН.

Раніше прем’єр представив законодавцям список міністрів на затвердження. Законодавці схвалили 14 з 22 глав відомств, включаючи Мінфін, МЗС, Міннафти. 6 листопада депутати законодавчих зборів проведуть повторне засідання, де затвердять решту міністрів. Вакантними залишаються портфелі міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Переговори щодо кандидатур тривають досі. Не виключено, що голосування буде перенесено.

Міністерство закордонних справ в уряді Аделя Абдел Махді очолить Мухаммед Алі аль-Хакім (міністр зв’язку 2004-2005; з 2006 по 2017 постійний представник Іраку при ООН в Женеві і Нью-Йорку), керувати Міннафти призначений Тамер аль-Гадбан (радник міністра нафти 2003 −2006, очолював відомства в 2004-2005, з 2015 по 2018 радник глави уряду з питань енергетики), а на чолі Мінфіну встане Фуад Хусейн, який балотувався в цьому році на пост президента республіки.

Рада представників Іраку проголосувала за представлений призначеним прем’єр-міністром Аделем Абдель Махді список міністрів, передає телеканал.

Як повідомляв УНН, іранська влада оголосила про ліквідацію організатора теракту в Ахвазі.

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