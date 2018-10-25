СМИ: Адель Абдель Махди официально занял пост премьер-министра Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Адель Абдель Махди официально вступил в должность премьер-министра Ирака после принесения присяги в Совете представителей (парламент). Об этом сообщил телеканал As Sumaria, информирует УНН.
Ранее премьер представил законодателям список министров на утверждение. Законодатели одобрили 14 из 22 глав ведомств, включая Минфин, МИД, Миннефти. 6 ноября депутаты заксобрания проведут повторное заседание, где утвердят оставшихся министров. Вакантными остаются портфели министра обороны и министра внутренних дел. Переговоры по кандидатурам продолжаются до сих пор. Не исключено, что голосование будет перенесено.
Министерство иностранных дел в правительства Аделя Абдел Махди возглавит Мухаммед Али аль-Хаким (министр связи 2004-2005; с 2006 по 2017 постоянный представитель Ирака при ООН в Женеве и Нью-Йорке), руководить Миннефти назначен Тамер аль-Гадбан (советник министра нефти 2003-2006, возглавлял ведомства в 2004-2005, с 2015 по 2018 советник главы правительства по вопросам энергетики), а во главе Минфина встанет Фуад Хусейн, баллотировавшийся в этом году на пост президента республики.
Совет представителей Ирака проголосовал за представленный назначенным премьер-министром Аделем Абдель Махди список министров, передает телеканал.
Как сообщал УНН, иранские власти объявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе.