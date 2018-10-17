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ЗМІ: іранська влада оголосила про ліквідацію організатора теракту в Ахвазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Корпус “вартових ісламської революції” Ірану (елітний підрозділ, КВІР) оголосив у вівторок про ліквідацію силами безпеки Іраку головного організатора теракту в іранському місті Ахвазі у вересні, в результаті якого загинули, щонайменше 29 людей. Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на заяву КВІР, інформує УНН.

Сили безпеки Іраку провели у вівторок операцію в іракській провінції Діяла, в ході якої був знищений польовий командир угрупування “Ісламська держава” на ім’я Абу Заха і ще четверо терористів. Цей командир, за інформацією КВІР, був головним організатором теракту в іранському Ахвазі.

Як повідомляв УНН, 22 вересня під час військового параду в Ахвазі був здійснений теракт. Вогонь по людях відкрили невідомі озброєні особи, що знаходилися за трибуною. Не менш 29 людей загинули, ще близько 60 отримали поранення.

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