СМИ: иранские власти объявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе

Силы безопасности Ирака провели во вторник операцию в иракской провинции Дияла, в ходе которой был уничтожен полевой командир группировки “Исламское государство” по имени Абу Заха и еще четверо террористов. Этот командир, по информации КСИР, был главным организатором теракта в иранском Ахвазе.

Как сообщал УНН, 22 сентября во время военного парада в Ахвазе был осуществлен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.