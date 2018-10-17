СМИ: иранские власти объявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Корпус “стражей исламской революции” Ирана (элитное подразделение, КСИР) объявил во вторник о ликвидации силами безопасности Ирака главного организатора теракта в иранском городе Ахвазе в сентябре, в результате которого погибли, по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР, информирует УНН.
Силы безопасности Ирака провели во вторник операцию в иракской провинции Дияла, в ходе которой был уничтожен полевой командир группировки “Исламское государство” по имени Абу Заха и еще четверо террористов. Этот командир, по информации КСИР, был главным организатором теракта в иранском Ахвазе.
Как сообщал УНН, 22 сентября во время военного парада в Ахвазе был осуществлен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.