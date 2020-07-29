Зловживання в ОАСК: НАБУ клопотатиме про 500 тис. грн застави для голови Держсудадміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку у розмірі 500 тис. грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Уточнення: НАБУ і САП клопотатимуть про заставу у розмірі 500 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Раніше НАБУ та САП повідомляли, що клопотатимуть про заставу у 1,5 млн грн.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.