Злоупотребления в ОАСК: НАБУ будет ходатайствовать о 500 тыс. грн залога для главы Госсудадминистрации

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 19515 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 33507 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106812 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116048 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120165 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118251 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102919 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Злоупотребления в ОАСК: НАБУ будет ходатайствовать о 500 тыс. грн залога для главы Госсудадминистрации

Киев  •  УНН

 • 11376 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура будут настаивать на применении меры пресечения в виде залога главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в размере 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Уточнение: НАБУ и САП будут ходатайствовать о залоге в размере 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Ранее НАБУ и САП сообщали, что будут ходатайствовать о залоге в 1,5 млн грн.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Напомним, 17 июля 2020 года заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе голове ГСА и голове ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), через создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательство в деятельность государственных деятелей.

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