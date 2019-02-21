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Зловмисники обікрали депутата Одеської облради

Зловмисники обікрали депутата Одеської облради

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У селі Великодолинське Овідіоральского району Одеської області невідомі проникли до будинку, що належить депутатові облради від політичної партії "Відродження". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Звідти зловмисники викрали гроші на суму близько 80 тисяч гривень, травматичний пістолет та мисливську рушницю. Відкрито кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування (крадіжка).

Як повідомляв УНН, обікрали помешкання судді Окружного адмінсуду столиці

Раніше УНН стало відомо, що у столиці іноземці пограбували іноземця.

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську злочинці обікрали квартиру прокурора. 

Крім того, УНН повідомляв, що у Києві намагалися обікрасти обмін валют.

Українські Національні Новини

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