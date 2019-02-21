Злоумышленники обокрали депутата Одесского облсовета

Оттуда злоумышленники похитили деньги в сумме около 80 000 гривен, травматический пистолет и охотничье ружье. Открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование (кража).



Как сообщал УНН, обокрали квартиру судьи Окружного админсуда столицы .



Ранее УНН стало известно, что в столице иностранцы ограбили иностранца.



Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске преступники обокрали квартиру прокурора.



Кроме того, УНН сообщал, что в Киеве пытались обокрасть обмен валют.