Злоумышленники обокрали депутата Одесского облсовета

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62972 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83925 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130915 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130611 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129975 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125124 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161106 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117840 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Злоумышленники обокрали депутата Одесского облсовета

Злоумышленники обокрали депутата Одесского облсовета

Киев  •  УНН

 • 16042 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В селе Великодолинское Овидиоральского района Одесской области неизвестные проникли в дом, принадлежащий депутату облсовета от партии "Возрождение". Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Оттуда злоумышленники похитили деньги в сумме около 80 000 гривен, травматический пистолет и охотничье ружье. Открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование (кража).

Как сообщал УНН, обокрали квартиру судьи Окружного админсуда столицы .

Ранее УНН стало известно, что в столице иностранцы ограбили иностранца.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске преступники обокрали квартиру прокурора.

Кроме того, УНН сообщал, что в Киеве пытались обокрасть обмен валют.

Украинские Национальные Новости

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