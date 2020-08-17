Злочинну групу із Полтавщини судитимуть за привласнення держкоштів на понад 18 млн гривень

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти стосовно керівника та двох бухгалтерів комерційної структури скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно, загальною вартістю понад 18 мільйонів гривень, накладено арешт. Також співробітники прокуратури Полтавської області звернулися до суду з позовом про відшкодування завданих державі збитків.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував "схему" керівник комерційної структури, яка займалася експортом молочної продукції. Залучив до протиправної діяльності двох бухгалтерів свого підприємства", - зазначається у повідомленні.

Також згідно з укладеною угодою підприємство мало експортувати продукцію у відповідних обсягах, якості та певного виробника. Знаючи, що за своїми потужностями виробник не в змозі виготовляти таку кількість молочної продукції, керівник товариства підшукав вітчизняних виробників для закупівлі у них продукції аналогічної якості. В подальшому експортував її під торгівельною маркою зазначеного у договорі виробника.

Крім того, з метою штучного формування та збільшення розміру податку на додану вартість, зловмисники проводили безтоварні операції з купівлі-продажу молочної продукції за завищеними цінами.

"Упродовж 2016-2017 років за постачання молочної продукції за межі України ділки безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість - понад 18 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині викрили групу збувальників метадону з місячним прибутком близько півтора мільйона гривень.