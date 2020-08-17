Злочинну групу із Полтавщини судитимуть за привласнення держкоштів на понад 18 млн гривень

ukru
19 березня, 18:42 • 39982 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86052 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92839 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113671 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120267 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117468 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152787 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Дніпропетровщину: поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані

Атака рф на Дніпропетровщину: поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані

19 березня, 16:17 • 24408 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 34325 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 39839 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 35121 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 35781 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 83197 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102731 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84647 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152787 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117490 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51795 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 59116 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107874 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126132 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125528 перегляди
Актуальне
Злочинну групу із Полтавщини судитимуть за привласнення держкоштів на понад 18 млн гривень

Злочинну групу із Полтавщини судитимуть за привласнення держкоштів на понад 18 млн гривень

Київ • УНН

 • 10982 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Досудове розслідування відносно організованої злочинної групи, яку підозрюють у привласненні понад 18 мільйонів гривень держбюджету, завершено. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти стосовно керівника та двох бухгалтерів комерційної структури скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно, загальною вартістю понад 18 мільйонів гривень, накладено арешт. Також співробітники прокуратури Полтавської області звернулися до суду з позовом про відшкодування завданих державі збитків.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував "схему" керівник комерційної структури, яка займалася експортом молочної продукції. Залучив до протиправної діяльності двох бухгалтерів свого підприємства", - зазначається у повідомленні.

Також згідно з укладеною угодою підприємство мало експортувати продукцію у відповідних обсягах, якості та певного виробника. Знаючи, що за своїми потужностями виробник не в змозі виготовляти таку кількість молочної продукції, керівник товариства підшукав вітчизняних виробників для закупівлі у них продукції аналогічної якості. В подальшому експортував її під торгівельною маркою зазначеного у договорі виробника.

Крім того, з метою штучного формування та збільшення розміру податку на додану вартість, зловмисники проводили безтоварні операції з купівлі-продажу молочної продукції за завищеними цінами.

"Упродовж 2016-2017 років за постачання молочної продукції за межі України ділки безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість - понад 18 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині викрили групу збувальників метадону з місячним прибутком близько півтора мільйона гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32