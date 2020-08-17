Преступную группу из Полтавской области осудят за присвоение госсредств на более 18 млн гривен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95357 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104001 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129856 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109103 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129349 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101731 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102461 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104299 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

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Преступную группу из Полтавской области осудят за присвоение госсредств на более 18 млн гривен

Преступную группу из Полтавской области осудят за присвоение госсредств на более 18 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10973 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая подозревается в присвоении более 18 млн гривен госбюджета, завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении руководителя и двух бухгалтеров коммерческой структуры направлены в суд. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений в составе организованной группы, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество, общей стоимостью более 18 миллионов гривен, наложен арест. Также сотрудники прокуратуры Полтавской области обратились в суд с иском о возмещении причиненного государству ущерба.

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что организовал "схему" руководитель коммерческой структуры, которая занималась экспортом молочной продукции. Привлек к противоправной деятельности двух бухгалтеров своего предприятия", - отмечается в сообщении.

Также согласно заключенному договору предприятие должно было экспортировать продукцию в соответствующих объемах, качестве и определенного производителя. Зная, что по своим мощностям производитель не в состоянии производить такое количество молочной продукции, руководитель общества подыскал отечественных производителей для закупки у них продукции аналогичного качества. В дальнейшем экспортировал ее под торговой маркой указанного в договоре производителя.

Кроме того, с целью искусственного формирования и увеличения размера налога на добавленную стоимость, злоумышленники проводили бестоварные операции по купле-продаже молочной продукции по завышенным ценам.

"В течение 2016-2017 годов за поставки молочной продукции за пределы Украины дельцы безосновательно получили из государственного бюджета возмещение налога на добавленную стоимость - свыше 18 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области разоблачили группу сбытчиков метадона с месячным доходом около полутора миллиона гривен.

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