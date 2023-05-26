Зливи перетворили вулиці на річки на середземноморському узбережжі Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Проливні дощі, що послідували за тривалою посухою, перетворили вулиці на річки уздовж середземноморського узбережжя Іспанії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Сильні дощі обрушилися на центральну частину Іспанії, а також на столицю Мадрид та її околиці.
Пожежні служби у Кастельоні заявили, що найбільше постраждали міста Бенікасім, Оропеса-дель-Мар та Кабанес. За їхніми словами, вони провели три операції з порятунку та 27 разів надавали послуги з відкачування води.
У п'ятницю очікується продовження сильного дощу.
Доповнення
У той час як дощ викликав хаос і економічні збитки, метеорологічне агентства AEMET зареєструвало найпосушливішу весну в країні з початку реєстрації в 1961 році.
За даними AEMET, кількість опадів в Іспанії з 1 жовтня по 23 травня була на 27% нижчою за середнє значення за цей період.
Повінь у північній Італії на початку цього місяця забрала життя щонайменше 14 людей і залишила без даху над головою близько 23 000 людей, завдавши збитків на мільярди євро.