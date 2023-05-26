Ливни превратили улицы в реки на средиземноморском побережье Испании

Детали

Сильные дожди обрушились на центральную часть Испании, а также на столицу Мадрид и ее окрестности.

Пожарные службы в Кастельоне заявили, что больше всего пострадали города Беникасим, Оропеса-дель-Мар и Кабанес. По их словам, они провели три операции по спасению и 27 раз предоставляли услуги по откачке воды.

В пятницу ожидается продолжение сильного дождя.

Дополнение

В то время как дождь вызвал хаос и экономический ущерб, метеорологическое агентства AEMET зарегистрировало самую засушливую весну в стране с начала регистрации в 1961 году.

По данным AEMET, количество осадков в Испании с 1 октября по 23 мая было на 27% ниже среднего значения за этот период.

Наводнение в северной Италии в начале этого месяца унесло жизни по меньшей мере 14 человек и оставило без крова около 23 000 человек, нанеся ущерб на миллиарды евро.