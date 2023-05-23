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Італія представила пакет на 2 мільярди євро для затопленого північного регіону

Італія представила пакет на 2 мільярди євро для затопленого північного регіону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок оголосила про пакет у два мільярди євро (2,2 мільярда доларів) для допомоги північно-східним районам, які постраждали від повені, внаслідок якої загинули 14 людей, тисячі були змушені залишити свої будинки і залишилися затопленими ділянки сільськогосподарських угідь. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Після екстреного засідання кабінету міністрів вона оголосила про допомогу домогосподарствам, підприємствам, фермам, транспортним системам, школам, службам охорони здоров'я та індустрії туризму, попередивши при цьому, що повний розмір збитків ще належить визначити.

"Ця перша міра передбачає бюджет у розмірі більше двох мільярдів євро для районів, що постраждали від повені", — сказала Мелоні.

Деякі райони все ще залишаються під водою після шестимісячного рівня опадів, який випав за 36 годин тиждень тому.
Станом на понеділок 23 000 людей все ще не могли повернутися до своїх будинків.

Повінь, яка завдала шкоди південно-східному кутку Емілії-Романьї, є другою за останні кілька тижнів після повені на початку травня, внаслідок якої загинули двоє людей.

Під час останньої катастрофи майже два десятки рік вийшли з берегів.

Вода затопила цілі квартали у багатому регіоні, який може похвалитися як багатими сільськогосподарськими угіддями, так і промисловістю.

За оцінками регіону, інфраструктурі, включаючи автомобільні та залізниці, завдано збитків на суму понад 620 мільйонів євро.

Сільськогосподарське лобі Confagricoltura заявило, що необхідно буде викорчувати щонайменше 10 мільйонів фруктових дерев, а можливо, і до 40 мільйонів.

"Є люди, які втратили все", — заявив голова регіону Емілія-Романья Стефано Боначчіні.

Близько 14 бомб часів Першої чи Другої світових воєн також вимило на поверхню паводковими водами.

Додамо

Минулого року Італія зіткнулася з низкою екстремальних погодних явищ, які багато людей, зокрема колишній прем'єр-міністр Маріо Драгі, пов'язують зі зміною клімату.

Десяток людей загинули внаслідок раптових повеней у регіоні Марці у вересні, а зсув на острові Іск'я у листопаді забрав життя 12 людей.

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