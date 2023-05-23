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Италия представила пакет на 2 миллиарда евро для затопленного северного региона

Италия представила пакет на 2 миллиарда евро для затопленного северного региона

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник объявила о пакете в два миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) для помощи северо-восточным районам, пострадавшим от наводнения, в результате которого погибли 14 человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома и остались затопленными участки сельскохозяйственных угодий. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

После экстренного заседания кабинета министров она объявила о помощи домохозяйствам, предприятиям, фермам, транспортным системам, школам, службам здравоохранения и индустрии туризма, предупредив при этом, что полный размер ущерба еще предстоит определить.

"Эта первая мера предусматривает бюджет в размере более двух миллиардов евро для районов, пострадавших от наводнения", — сказала Мелони.

Некоторые районы все еще остаются под водой после шестимесячного уровня осадков, который выпал за 36 часов неделю назад.
По состоянию на понедельник 23 000 человек все еще не могли вернуться в свои дома.

Наводнение, которое нанесло ущерб юго-восточному углу Эмилии-Романьи, является вторым за последние несколько недель после наводнения в начале мая, в результате которого погибли два человека.

Во время последней катастрофы почти два десятка рек вышли из берегов.

Вода затопила целые кварталы в богатом регионе, который может похвастаться как богатыми сельскохозяйственными угодьями, так и промышленностью.

По оценкам региона, инфраструктуре, включая автомобильные и железные дороги, нанесен ущерб на сумму более 620 миллионов евро.

Сельскохозяйственное лобби Confagricoltura заявило, что необходимо будет выкорчевать по меньшей мере 10 миллионов фруктовых деревьев, а возможно, и до 40 миллионов.

"Есть люди, которые потеряли все", — заявил глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини.

Около 14 бомб времен Первой или Второй мировых войн также вымыло на поверхность паводковыми водами.

Добавим

В прошлом году Италия столкнулась с рядом экстремальных погодных явлений, которые многие, в том числе бывший премьер-министр Марио Драги, связывают с изменением климата.

Десять человек погибли в результате внезапных наводнений в регионе Марци в сентябре, а оползень на острове Искья в ноябре унес жизни 12 человек.

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