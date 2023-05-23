Италия представила пакет на 2 миллиарда евро для затопленного северного региона

КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник объявила о пакете в два миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) для помощи северо-восточным районам, пострадавшим от наводнения, в результате которого погибли 14 человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома и остались затопленными участки сельскохозяйственных угодий. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.