Злива паралізувала Стамбул, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На турецький мегаполіс Стамбул в суботу обрушилася сильна злива, ставши причиною загибелі безхатченка і затопивши частину історичного Гранд базар. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Безпритульний чоловік був знайдений мертвим в підземному переході в районі Ункапані, мабуть, він втопився через повені, пише видання.
Раптові повені зупинили поромне сполучення, що з'єднує азіатську і європейську частини міста, у той час як влада попередила громадян, щоб вони були обережні через несприятливі погодні умови.
Повені, які тривали близько двох годин, також зачепили історичний Гранд базар - один з найстаріших в світі критих ринків.
Приватне телебачення NTV повідомило про велику кількість автівок, які опинилися у заторах і були врятовані командами пожежників. В одному районі припаркований автомобіль впав у яму, яка утворилася на дорозі через зливи.
Нагадаємо, сильна злива затопила російське місто-курорт Сочі.