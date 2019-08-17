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Злива паралізувала Стамбул, одна людина загинула

Злива паралізувала Стамбул, одна людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. На турецький мегаполіс Стамбул в суботу обрушилася сильна злива, ставши причиною загибелі безхатченка і затопивши частину історичного Гранд базар. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Безпритульний чоловік був знайдений мертвим в підземному переході в районі Ункапані, мабуть, він втопився через повені, пише видання.

Раптові повені зупинили поромне сполучення, що з'єднує азіатську і європейську частини міста, у той час як влада попередила громадян, щоб вони були обережні через несприятливі погодні умови.

Повені, які тривали близько двох годин, також зачепили історичний Гранд базар - один з найстаріших в світі критих ринків.

Приватне телебачення NTV повідомило про велику кількість автівок, які опинилися у заторах і були врятовані командами пожежників. В одному районі припаркований автомобіль впав у яму, яка утворилася на дорозі через зливи.

Нагадаємо, сильна злива затопила російське місто-курорт Сочі.

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