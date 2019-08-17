Ливень парализовал Стамбул, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На турецкий мегаполис Стамбул в субботу обрушился сильный ливень, став причиной гибели бездомного и затопив часть исторического Гранд базар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Бездомный мужчина был найден мертвым в подземном переходе в районе Ункапани, по-видимому, он утопился из-за наводнения, пишет издание.
Внезапные наводнения остановили паромное сообщение, соединяющее азиатскую и европейскую части города, в то время как власти предупредили граждан, чтобы они были осторожны из-за неблагоприятных погодных условий.
Наводнения, которые продолжались около двух часов, также затронули исторический Гранд базар - один из старейших в мире крытых рынков.
Частное телевидение NTV сообщило о многих машинах, которые оказались в пробках и были спасены командами пожарных. В одном районе припаркованный автомобиль упал в яму, которая образовалась на дороге из-за проливного дождя.
Напомним, сильный ливень затопил российский город-курорт Сочи.