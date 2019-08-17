Ливень парализовал Стамбул, один человек погиб

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 82421 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93474 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127725 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137864 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126468 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130290 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153148 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151113 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140886 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Ливень парализовал Стамбул, один человек погиб

Ливень парализовал Стамбул, один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 30499 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. На турецкий мегаполис Стамбул в субботу обрушился сильный ливень, став причиной гибели бездомного и затопив часть исторического Гранд базар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Бездомный мужчина был найден мертвым в подземном переходе в районе Ункапани, по-видимому, он утопился из-за наводнения, пишет издание.

Внезапные наводнения остановили паромное сообщение, соединяющее азиатскую и европейскую части города, в то время как власти предупредили граждан, чтобы они были осторожны из-за неблагоприятных погодных условий.

Наводнения, которые продолжались около двух часов, также затронули исторический Гранд базар - один из старейших в мире крытых рынков.

Частное телевидение NTV сообщило о многих машинах, которые оказались в пробках и были спасены командами пожарных. В одном районе припаркованный автомобиль упал в яму, которая образовалась на дороге из-за проливного дождя.

Напомним, сильный ливень затопил российский город-курорт Сочи.

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