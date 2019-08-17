Сильный ливень затопил Сочи

После полуторачасового ливня в разных районах Сочи затопило улицы. Так, под воду ушли сразу несколько участков федеральной трассы в Лоо и Вардане.

В районе железнодорожного вокзала в центре Сочи в огромной луже заглох автобус. Пассажирам пришлось приложить не малые усилия, чтобы выбраться из него.

В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что непогода не повлияла на жизнеобеспечение города, и движение транспорта не нарушено. По сообщению МЧС РФ, заявок о подтоплениях не поступало, пишет портал Южного региона.

В городе действует экстренное предупреждение. Ливни, град и смерчи над морем ожидаются на курорте до 19 августа. Также сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.

Напомним, в России после наводнения в июле зафиксировали массовые случаи мародёрства.

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