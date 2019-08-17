Сильна злива затопила Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У суботу, 17 серпня, на російське курортне місто Сочі обрушилася злива, під воду пішли дороги і вулиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Кубанские новости.
Після півторагодинної зливи в різних районах Сочі затопило вулиці. Так, під воду пішли відразу кілька ділянок федеральної траси в Лоо і Вардані.
У районі залізничного вокзалу в центрі Сочі у величезній калюжі заглох автобус. Пасажирам довелося докласти не малі зусилля, щоб вибратися з нього.
У прес-службі мерії курорту повідомили, що негода не вплинула на життєзабезпечення міста, і рух транспорту не порушено. За повідомленням МНС РФ, заявок про підтоплення не надходило, пише портал Южного региона.
У місті діє екстрене попередження. Зливи, град і смерчі над морем очікуються на курорті до 19 серпня. Також зберігається ймовірність різкого підйому рівня води в річках і сходження селів у горах.
Нагадаємо, в Росії після повені в липні зафіксували масові випадки мародерства.