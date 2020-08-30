Злагоджені дії влади та держпідприємств забезпечили стабільну роботу державних шахт - Буславець
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Завдяки злагодженим діям Міністерства енергетики, Кабінету міністрів України та державної компанії ПАТ "Центренерго" вдалося забезпечити стабільну роботу всіх державних шахт. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час візиту у складі делегації Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Донецьку область з нагоди Дня шахтаря, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
"Завдяки спільній роботі Міністерства, Уряду та компанії "Центренерго" 600 млн грн перераховано вугледобувним підприємствам. Це дало можливість заплатити зарплатню за рахунок реалізації вугільної продукції, а також заплатити за електроенергію. На сьогодні всі шахти працюють", - зазначила Ольга Буславець.
Вона нагадала, що донедавна шахти були у простої через борги за електричну енергію і, як наслідок, обмежене електропостачання.
"Сьогодні все максимально зроблено для вирішення проблем. Ми й надалі продовжимо працювати, щоб забезпечити стабільну роботу вугледобувних підприємств", - наголосила Ольга Буславець.
Прем’єр-міністр та очільниця Міненерго привітали шахтарів із професійним святом, а також здійснили спуск до шахти "Торецька", де безпосередньо ознайомилися із умовами роботи гірників.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав орієнтири для подальшої роботи у вугільній галузі.