Слаженные действия власти и госпредприятий обеспечили стабильную работу государственных шахт - Буславец

"Благодаря совместной работе Министерства, правительства и компании "Центрэнерго" 600 млн грн перечислено угледобывающим предприятиям. Это дало возможность заплатить зарплату за счет реализации угольной продукции, а также заплатить за электроэнергию. На сегодня все шахты работают", - отметила Ольга Буславец.

Она напомнила, что недавно шахты были в простое из-за долгов за электроэнергию и, как следствие, ограниченное электроснабжение.

"Сегодня все максимально сделано для решения проблем. Мы и в дальнейшем продолжим работать, чтобы обеспечить стабильную работу угледобывающих предприятий", - подчеркнула Ольга Буславец.

Премьер-министр и руководительница Минэнерго поздравили шахтеров с профессиональным праздником, а также осуществили спуск в шахту "Торецкая", где непосредственно ознакомились с условиями работы горняков.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ориентиры для дальнейшей работы в угольной отрасли.