Зізнання "вагнерівців" можуть стати аргументами у судах над керівництвом рф - Веніславський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Зізнання “вагнерівців” у вбивствах дітей на Донбасі можуть стати додатковими аргументами для того, щоб військово-політичне керівництво рф та керівництво пвк «вагнер» притягнути до відповідальності у міжнародних та українських судах. Про це повідомив нардеп, члену комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представника Президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ми можемо зараз говорити виключно про публічне зізнання, яке може у майбутньому стати додатковим аргументом для того, щоб росію та в цілому її військово-політичне керівництво та керівництво злочинної організації «вагнер» притягати до відповідальності у міжнародних судах й в судах в Україні», - сказав Веніславський.
Він зазначив, що українське правосуддя буде робити свою роботу на підставі тих публічних зізнань.
Доповнення
Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін на YouTube-каналі опублікував півторагодинне інтерв'ю з двома колишніми командирами підрозділів пвк "вагнера", де вони зізнаються в жорстоких злочинах проти українського населення в Соледарі та Бахмуті, включно з підлітками та дітьми, вбитими за наказом очільника угруповання євгена пригожина.
Офіс Генерального прокурора перевіряє інформацію щодо вчинення злочинів командирами та учасниками так званої пвк “Вагнер”.