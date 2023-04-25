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Признания "вагнеровцев" могут стать аргументами в судах над руководством рф - Вениславский

Киев • УНН

 • 331605 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Признание “вагнеровцев” в убийствах детей на Донбассе могут стать дополнительными аргументами для того, чтобы военно-политическое руководство рф и руководство чвк «вагнер» привлечь к ответственности в международных и украинских судах. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представителя Президента в ВР Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы можем сейчас говорить исключительно о публичном признании, которое может в будущем стать дополнительным аргументом для того, чтобы россию и в целом ее военно-политическое руководство и руководство преступной организации «вагнер» привлекать к ответственности в международных судах и в судах в Украине», - сказал Вениславский.

Он отметил, что украинское правосудие будет делать свою работу на основании тех публичных признаний.

Дополнение

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами подразделений чвк "вагнер", где они признаются в жестоких преступлениях против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и детей, убитых по приказу главы группировки евгения пригожина.

Офис Генерального прокурора проверяет информацию о совершении преступлений командирами и участниками так называемой пвк “Вагнер”.

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