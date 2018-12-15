Зіткнення суден сталося біля берегів Малайзії: шестеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Біля берегів Малайзії сталося зіткнення двох суховантажів, у результаті якого прогримів вибух. Шестеро людей отримали поранення. Про це з посиланням на службу берегової охорони Малайзії повідомляє Anadolu, передає УНН.
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Суховантажі зіткнулися в акваторії міста Бату-Пахат на півдні Малайзії близько 6:00.
Шість моряків отримали поранення і були госпіталізовані.
Нагадаємо, через зіткнення двох човнів в Малайзії травмовано понад 20 осіб.
Як повідомляв УНН, у Мексиці сталися збройні напади, вбиті четверо осіб.