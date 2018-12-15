Столкновение суден произошло у берегов Малайзии: шестеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. У берегов Малайзии произошло столкновение двух сухогрузов, в следствии которого прогремел взрыв. Шесть человек получили ранения. Об этом со ссылкой на службу береговой охраны Малайзии сообщает Anadolu, передает УНН.
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Сухогрузы столкнулись в акватории города Бату-Пахат на юге Малайзии в районе 6:00.
Шесть моряков получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, из-за столкновения двух лодок в Малайзии травмированы более 20 человек.
Как сообщал УНН, в Мексике произошли вооруженные нападения, убиты четверо человек.