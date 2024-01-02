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Зіткнення літаків в аеропорту Токіо: загинули п’ятеро співробітників берегової охорони

Зіткнення літаків в аеропорту Токіо: загинули п’ятеро співробітників берегової охорони

Київ • УНН

 • 38630 перегляди

П'ять співробітників берегової охорони загинули в результаті зіткнення літаків в токійському аеропорту Ханеда; обидва повітряних судна загорілися, всі 367 пасажирів авіалайнера врятовані.

Поліція повідомляє про загибель п'яти співробітників берегової охорони, які перебували на борту одного з літаків, які зіткнулися на злітно-посадковій смузі токійського аеропорту Ханеда; капітану літака вдалося залишити повітряне судно. Про це передає УНН із посиланням на Kyodo News.

Деталі

Японська поліція повідомляє про загибель п'ятьох з шести осіб, які перебували на борту літака японської берегової охорони, який зіткнувся з пасажирським лайнером – внаслідок зіткнення два літака загорілись. Вказується, що ще один пілот отримав важкі поранення.

Згідно з інформацією ЗМІ, берегова охорона хотіла використати літак для транспортування матеріалів в зону землетрусу на західному узбережжі Японії.

Раніше авіакомпанія Japan Airlines оголосила, що всі 367 пасажирів, які перебували на борту пасажирського лайнера, були виведені з літака. Інформації про можливих постраждалих наразі немає.

За словами представника аеропорту Ханеда, всі злітно-посадкові смуги в аеропорту закриті після інциденту.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив відповідним міністрам докласти всіх зусиль для швидкого розслідування катастрофи, а також пообіцяв надати інформацію про аварію громадськості у належний спосіб.

Нагадаємо

Кількість загиблих від потужного землетрусу в Японії зросла майже до 50, на тлі того, як рятувальники шукали тих, хто вижив і потрапив у пастку під уламками.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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