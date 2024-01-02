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Усі пасажири та екіпаж літака, який загорівся в аеропорту Токіо, залишилися неушкодженими, їх евакуювали

Усі пасажири та екіпаж літака, який загорівся в аеропорту Токіо, залишилися неушкодженими, їх евакуювали

Київ • УНН

 • 67053 перегляди

Всі 380 осіб, що летіли рейсом авіакомпанії Japan Airlines, були безпечно евакуйовані після пожежі в токійському аеропорту Ханеда. Відомо, що пожежа виникла після зіткнення літаків.

Усіх пасажирів літака, який загорівся в аеропорту Токіо, вдалося евакуювати. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Близько 380 людей благополучно виведено із літака авіакомпанії Japan Airlines, який загорівся в токійському аеропорту Ханеда. За повідомленнями ЗМІ, евакуювати змогли усіх 367 пасажирів та всіх членів екіпажу. Пасажири виходили із задимленого салону ще до того, як літак повністю охопило полум'я, та спускалися по аварійному трапу. На щастя, ніхто з них не отримав ушкоджень.

За кілька хвилин після того, як усі вийшли, пожежа поширилася на увесь літак, який було фактично знищено.

Причиною загоряння пасажирського літака стало зіткнення з літаком берегової охорони. Попередньо, подію трактують, як нещасний випадок.

Нагадаємо

Зранку 2 січня лайнер авіакомпанії Japan Airlines, який виконував рейс JL516, зіткнувся з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі в аеропорту Токіо-Ханеда. Початок масштабної пожежи в токійському аеропорту зняли очевидці події

Жертвами землетрусу у Японії стали 30 людей, постраждалих продовжують розшукувати02.01.24, 12:14 • 39189 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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