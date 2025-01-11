Зіткнення двох поїздів у Страсбурзі: 30 осіб дістали поранення, 15 - госпіталізували

Унаслідок зіткнення двох поїздів у Страсбурзі 30 осіб перебувають у відносно важкому стані, 15 із них евакуйовано до лікарні, передає УНН із посиланням на BFMTV.

На місці мобілізовано 150 пожежників і співробітників цивільної безпеки.

Як стало відомо телеканалу BFMTV із джерела в поліції, у суботу, 11 січня, на вокзалі Страсбурга через помилку сталося зіткнення двох поїздів. За словами пожежників, 30 осіб дістали поранення і перебувають «у відносно важкому стані», 15 із них було евакуйовано в лікарню. В аварії постраждали близько ста осіб.

Пожежники, які вказали, що аварія сталася «на зупинці Gare Centrale», спрямували на місце «численні ресурси» і рекомендували уникати «районів площі Де-Аль, вокзалу, бульвару президента Вільсона і полегшити доступ для надання допомоги».

Представник мерії Страсбурга Жанна Барсегян заявила, що вона вирушила «на станцію разом із постраждалими і рятувальниками».

У Страсбурзі сталося зіткнення двох поїздів: десятки постраждалих