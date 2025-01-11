Столкновение двух поездов в Страсбурге: 30 человек получили ранения, 15 - госпитализировали
Киев • УНН
В результате столкновения двух поездов на вокзале Страсбурга пострадало около 100 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. На месте работают 150 спасателей, 15 пострадавших эвакуированы в больницу.
В результате столкновение двух поездов в Страсбурге 30 человек находятся в относительно тяжелом состоянии, 15 из них эвакуированы в больницу, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
На месте мобилизованы 150 пожарных и сотрудников гражданской безопасности.
Как стало известно телеканалу BFMTV из источника в полиции, в субботу, 11 января, на вокзале Страсбурга из-за ошибки произошло столкновение двух поездов. По словам пожарных, 30 человек получили ранения и находятся "в относительно тяжелом состоянии", 15 из них были эвакуированы в больницу. В аварии пострадали около ста человек.
Пожарные, которые указали, что авария произошла "на остановке Gare Centrale", направили на место "многочисленные ресурсы" и рекомендовали избегать "районов площади Де-Аль, вокзала, бульвара президента Вильсона и облегчить доступ для оказания помощи".
Представитель мэрии Страсбурга Жанна Барсегян заявила, что она отправилась "на станцию вместе с пострадавшими и спасателями".
В Страсбурга произошло столкновение двух поездов: десятки пострадавших11.01.2025, 17:56 • 9764 просмотра