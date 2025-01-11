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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Страсбурга произошло столкновение двух поездов: десятки пострадавших

В Страсбурга произошло столкновение двух поездов: десятки пострадавших

Киев  •  УНН

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На вокзале Страсбурга произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали около 20 человек. Спасательные службы развернули масштабную операцию и призвали избегать района происшествия.

В эту субботу на вокзале Страсбурга произошло столкновение двух поездов. По данным префектуры, около двадцати человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Как стало известно телеканалу BFMTV из источника в полиции, в субботу, 11 января, на вокзале Страсбурга из-за ошибки произошло столкновение двух поездов. По данным префектуры, число "относительно экстренных" травм составляет около двадцати.

Пожарные, которые указали, что авария произошла "на остановке Gare Centrale", направили на место "многочисленные ресурсы" и рекомендовали избегать "районов площади Де-Аль, вокзала, бульвара президента Вильсона и облегчить доступ для оказания помощи".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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