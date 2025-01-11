В Страсбурга произошло столкновение двух поездов: десятки пострадавших
Киев • УНН
На вокзале Страсбурга произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали около 20 человек. Спасательные службы развернули масштабную операцию и призвали избегать района происшествия.
В эту субботу на вокзале Страсбурга произошло столкновение двух поездов. По данным префектуры, около двадцати человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
Как стало известно телеканалу BFMTV из источника в полиции, в субботу, 11 января, на вокзале Страсбурга из-за ошибки произошло столкновение двух поездов. По данным префектуры, число "относительно экстренных" травм составляет около двадцати.
Пожарные, которые указали, что авария произошла "на остановке Gare Centrale", направили на место "многочисленные ресурсы" и рекомендовали избегать "районов площади Де-Аль, вокзала, бульвара президента Вильсона и облегчить доступ для оказания помощи".