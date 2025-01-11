У Страсбурзі сталося зіткнення двох поїздів: десятки постраждалих

Цієї суботи на вокзалі Страсбурга сталося зіткнення двох поїздів. За даними префектури, близько двадцяти осіб дістали поранення, передає УНН з посиланням на BFMTV.

Як стало відомо телеканалу BFMTV із джерела в поліції, у суботу, 11 січня, на вокзалі Страсбурга через помилку сталося зіткнення двох поїздів. За даними префектури, кількість «відносно екстрених» травм становить близько двадцяти.

Пожежники, які вказали, що аварія сталася «на зупинці Gare Centrale», спрямували на місце «численні ресурси» і рекомендували уникати «районів площі Де-Аль, вокзалу, бульвару президента Вільсона і полегшити доступ для надання допомоги».