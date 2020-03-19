Зірковий футболіст "Ювентуса" порушив правила карантину та покинув територію Італії

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Форвард збірної Аргентини та "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн, який перебував в Італії у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу, вилетів на батьківщину, інформує УНН з посиланням на Fox Sports.

Футболісти "Ювентуса" находяться на карантині, натомість Ігуаїн відправився в аеропорт Казелле і був зупинений. Під час перевірки аргентинський центральний форвард продемонстрував документ в якому сказано, що в нього негативний тест на коронавірус.

Ігуаїн спочатку полетить до Франції, звідки влаштує переліт в Іспанію і вже звідти до Аргентини. Причиною таких дій форварда стало важка хвороба його матері.

Нагадаємо, що в складі "Ювентус"а підтверджено два випадки захворювання COVID-19 - у захисника Даніеле Ругані і хавбека Блеза Матюїді.

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